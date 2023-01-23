Експерт назвав можливі напрямки нового наступу Росії

Головна мета російських окупантів - повернути собі стратегічну ініціативу у війні проти України. Для цього вони можуть вдатися до стратегічної наступальної операції.

Він нагадав, що головнокомандувач Валерій Залужний зазначав, що росіяни намагаються повернути собі стратегічну ініціативу. Машовець додав, що це наразі можливо зробити виключно проведенням якоїсь стратегічної наступальної операції. Проте не можна говорити про те, що вона матиме такий самий вигляд, як у лютому 2022 року - одночасно з кількох операційних напрямків.

"Я вважаю, наприклад, що противник буде намагатися провести в східній операційній зоні, на лівобережжі України якусь одну велику, стратегічну операцію. Її метою буде оточення та розгром нашого угруповання військ на Сході або його частини", - сказав він.

Експерт вважає, що росіяни можуть нанести два удари, які сходяться: один у бік Запоріжжя - Дніпра, інший - назустріч, але через Харківську область, Полтаву і Кременчук.

"Для цього їм потрібно буде зосередити та розгорнути два угруповання. Одне - на півдні, друге - в районі Бєлгородської і Курської областей. Чому саме там? Тому що там найменша відстань від російського кордону до Дніпра. Якщо говорити дуже приблизно, то місце, де ці два угруповання мають зійтися - район Павлограда", - сказав він.

Машевець також зазначив, що окупанти можуть спробувати провести якісь активні дії з території Білорусі. Проте цей напрямок буде мати обмежені цілі і завдання. Це, скоріше, буде відволікаючим ударом.

Експерт вважає, що протягом зими-весни путінська армія спробує переломити хід війни і повернути собі стратегічну ініціативу. Можливо, це відбудеться у той спосіб, який описав Машовець вище, можливо, росіяни обмежаться серією оперативно-тактичних операцій. Вони також можуть спробувати організувати одну велику стратегічну операцію. При цьому у будь-якому разі головною метою залишається повернення стратегічної ініціативи.

"Я не можу дати зараз гарантію - вдасться їм це чи не вдасться. Я вважаю, що на сьогодні таку вірогідність можна оцінювати як 60 на 40: 60 - не вдасться, 40 - вдасться або в повному обсязі, або частково. Наскільки я розумію, до намагання повернути собі стратегічну ініціативу росіяни готуються доволі серйозно", - додав експерт.