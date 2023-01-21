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Харьковская область остается одним из самых заминированных регионов Украины, - ОВА

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Украина, Суббота 21 января 2023 17:12
Харьковская область остается одним из самых заминированных регионов Украины, - ОВА Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Харьковская область до сих пор остается одним из самых заминированных регионов Украины. Поэтому приоритетом является очищение области от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Глава области рассказал, что люди возвращаются на деоккупированные территории, поэтому важнейшей задачей является разминирование. По его словам, Харьковская область остается одной из самых засоренных взрывоопасных предметов.

"В области возобновляется работа сети медицинских учреждений. В Изюме возобновлена работа районной больницы. Также область продолжает получать гуманитарную помощь от международных партнеров. За эту неделю к нам поступило 17 фур с теплой одеждой, продуктами питания и другими вещами", - рассказал глава ОВА.

Синегубов добавил, что в Балаклее полностью восстановлено функционирование больницы. Там к работе вернулись почти все врачи, работавшие до начала вторжения.

Напомним, что мужчина с ребенком взорвались на взрывном устройстве в лесу Чугуевском районе Харьковской области. Они травмировались и были госпитализированы.

Стражи порядка обнаружили российские боеприпасы под Изюмом, а также провели эксгумацию тел погибших от обстрелов армии РФ.

Также полиция обнаружила несколько десятков разных взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях Харьковской области.

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