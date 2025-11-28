Экс-нардепу Корнацкому объявили приговор за жилищную аферу

По данным источников, речь идет о бывшем народном депутате Верховной Рады VIII созыва Аркадии Корнацком. 28 ноября его признали виновным в получении от государства 914 тысяч гривен в качестве "компенсации" за аренду гостиничного номера в столице.

Таким образом, экс-нардеп совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Учитывая это, суд назначил Корнацкому наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.

Также экс-нардепу запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок в еще три года. Кроме этого, ему придется заплатить штраф - 8,5 тысячи гривен.