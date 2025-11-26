Бывший главный бухгалтер "Укрпатента" получила срок за хищение 250 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности и приговорил бывшего главного бухгалтера государственного предприятия "Укрпатент" к 2 годам лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на дело № 991/10421/25 в Едином государственном реестре судебных решений.

Ее признали виновной в пособничестве в растрате более 250 млн грн под видом закупки амуниции для военных. Приговор был вынесен коллегией судей ВАКС 13 ноября 2025 года.

Что выяснило следствие

По данным следствия, преступный сговор возник в мае-июне 2022 года - в первые месяцы полномасштабного вторжения. В группу входили генеральный директор "Укрпатента", исполняющая обязанности госсекретаря Министерства экономики, главный бухгалтер госпредприятия и руководитель благотворительной организации "Дыхание милосердия".

Чиновники подделали документы, в частности письма от Министерства обороны, и внесли изменения в финансовый план предприятия. Это позволило им перечислить 250 991 939 гривен со счетов "Укрпатента" на счет благотворительного фонда якобы на закупку баллистических жилетов для ВСУ. Деньги, которые были собраны как сборы за действия по охране интеллектуальной собственности, исчезли, а амуниция закуплена не была.

Роль главного бухгалтера заключалась в подготовке измененного финплана, оформлении платежных поручений и подписании финансовых документов цифровой подписью.

Заключение соглашения с прокурором САП

Обвиняемая полностью признала свою вину и заключила соглашение с прокурором САП. Она обязалась свидетельствовать против других участников схемы - экс-гендиректора, чиновницы Минэкономики и главы благотворительного фонда.

Суд назначил ей наказание: 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, на 3 года. Также конфискованы 2 земельных участка в Луганской области.

Удовлетворение гражданского иска

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск государственного предприятия "Цифровое" (правопреемник пострадавшего предприятия). С экс-посадчицы взыскано более 296 млн грн материального ущерба. Также она должна уплатить государству 200 тыс. грн возмещения в рамках соглашения и более 80 тыс. грн за проведение экспертиз.

До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под личным обязательством.