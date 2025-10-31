ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Экс-главу ГФС Насирова приговорили к 6 годам тюрьмы

Пятница 31 октября 2025 22:32
Экс-главу ГФС Насирова приговорили к 6 годам тюрьмы Фото: Роман Насиров (sfs.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Коллегия судей ВАКС объявила приговор бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Он приговорен к 6 годам тюрьмы со штрафом 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и трансляцию заседания суда.

Бывший глава ГФС Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, и приговорен к 6 годам лишения свободы со штрафом 17 тысяч гривен.

Насирова также лишили права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных или коммунальных предприятий, учреждений и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Суд постановил взять Насирова под стражу в зале суда.

Вместе с тем суд признал невиновным бывшего начальника департамента ГФС по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины, в связи с недоказанностью вины.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Дело Насирова

Напомним, в 2017 году тогдашний глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был задержан детективами НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, в течение 2015-2016 годов бывший глава ГФС получил более 722 млн гривен взятки от владельца компаний аграрного холдинга за возмещение НДС в ускоренном режиме.

В том же году Насирову вручили еще одно подозрение. По версии следствия, Насиров дал разрешение на поочередные выплаты налоговых долгов предприятиям народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд гривен.

В апреле 2025 года стало известно, что Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов, а его адвокаты подали ходатайство об остановке уголовного производства.

Позже приказ о мобилизации отменили, а бывшего главу ГФС отправили в СИЗО. В мае он вышел из-под стражи, поскольку за него внесли залог.

В августе Насирову продлили меру пресечения продлили по двум делам.

Больше о Насирове, делах против него и скандале с мобилизацией - в материале РБК-Украина.

