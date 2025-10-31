Экс-главу ГФС Насирова приговорили к 6 годам тюрьмы

Коллегия судей ВАКС объявила приговор бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Он приговорен к 6 годам тюрьмы со штрафом 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и трансляцию заседания суда.

Бывший глава ГФС Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, и приговорен к 6 годам лишения свободы со штрафом 17 тысяч гривен.

Насирова также лишили права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных или коммунальных предприятий, учреждений и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Суд постановил взять Насирова под стражу в зале суда.

Вместе с тем суд признал невиновным бывшего начальника департамента ГФС по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины, в связи с недоказанностью вины.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.