Екснардепу Корнацькому оголосили вирок за житлову аферу

За даними джерел, мова йде про колишнього народного депутата Верховної Ради VIII скликання Аркадія Корнацького. 28 листопада його визнали винним в отриманні від держави 914 тисяч гривень у якості "компенсації" за оренду готельного номера у столиці.

Таким чином, екснардеп вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). З огляду на це, суд призначив Корнацькому покарання у вигляді трьох років та шести місяців позбавлення волі.

Також екснардепу заборонено займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на термін у ще три роки. Окрім цього, йому доведеться сплатити штраф - 8,5 тисячі гривень.