ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

ВАКС конфисковал у экс-министра МВД Захарченко активы на миллионы: квартиры, деньги и бизнес

Украина, Суббота 01 ноября 2025 11:50
UA EN RU
ВАКС конфисковал у экс-министра МВД Захарченко активы на миллионы: квартиры, деньги и бизнес Фото: экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 24 октября полностью удовлетворил иск Минюста и взыскал в доход государства активы экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Его подозревают в государственной измене и пропаганде российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Общая стоимость конфискованного имущества - миллионы гривен, включая недвижимость в Киеве, банковские счета и долю в компании.

Ключевые активы, переданные государству

  • средства на банковских счетах в "Ощадбанке", ПУМБ и "Укрэксимбанке" на сумму 157 617 грн (принадлежат непосредственно Виталию Захарченко);
  • квартира с регистрационным номером объекта недвижимости 33902096 (принадлежит Виталию Захарченко);
  • квартира с регистрационным номером объекта недвижимости 219500780382 (зарегистрирована на жену Людмилу Захарченко);
  • 2/5 доли в праве общей долевой собственности на здание банно-прачечного комбината общей площадью 404,2 м² (жена);
  • подвальное помещение площадью 126,1 м² в жилом доме (дочь Виктория Нехаева);
  • подвальное помещение площадью 88 м² в том же доме (дочь);
  • квартира с регистрационным номером объекта недвижимости 32140713 (дочь);
  • 100% доли уставного капитала ООО "САНН ДЕ ЛИОН" в размере 10 000 грн (жена).

Суд установил, что Захарченко прямо владеет частью активов, а в отношении других может опосредованно распоряжаться через жену, дочь и зятя (Илья Нехаев).

Имущество приобретено на незаконные доходы от взяток во время руководства ГПСУ и МВД (2010-2014 гг.), легализованные через фиктивные фирмы.

Основания конфискации

  • Санкция по Закону "О санкциях" (п. 1-1 ч. 1 ст. 4): взыскание активов за информационное содействие агрессии РФ.
  • Захарченко - гражданин РФ (с 2014 г.), сбежал после Майдана, потерял паспорт Украины (Указ от 04.02.2023).
  • Подозрения ГБР: госизмена (ст. 111 УК), оправдание агрессии (ст. 436-2 УК), причастность к расстрелам на Майдане (ст. 115 УК).
  • Пропаганда: Telegram-канал "Захарченко: Слово генерала" (196 тыс. просмотров поста о "СВО"), YouTube "INSIDE MEDIA HOLDING", сайт фонда "Юго-Восток". Распространяет тезисы о "денацификации", "нацистах" в ВСУ, легитимизирует оккупацию.
  • Ранее заблокированы активы решением СНБО (22.11.2024, 10 лет).

Представители Минюста поддержали иск, Захарченко и семья не явились, отзывов не подали).

Что известно о Захарченко

Виталий Захарченко - экс-глава ГНС (2010-2011), министр МВД (2011-2014) во времена Януковича.

Приказывал стрелять по активистам Майдана. В РФ ведет бизнес (медиа, ИП), владеет компаниями типа "Инсайд Медиа Холдинг". Решение направлено ФГИУ для управления активами, СНБО и Кабмину.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции подало иск в суд против Виталия Захарченко, экс-главы МВД времен Виктора Януковича. Речь идет о конфискации активов бывшего чиновника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Виталий Захарченко Янукович Суд
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине