Уже не "эксклюзив" для США. Зеленский предложил всем партнерам Drone Deal

Глава украинского государства напомнил, что Украина направила на Ближний Восток экспертов по "Шахедам", это было сделано по просьбе партнеров, в том числе США.

По словам Зеленского, такая помощь - это часть дроновой сделки, которую Украина предлагала США и которая остается на столе переговоров.

"Мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим надежным партнерам. От практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов. Не думаю, что кто-то хочет оставить проверенную войной силу и состоятельность Украины вне своей безопасности. А если кто и захочет, то это будет глупо", - сказал он.