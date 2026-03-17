Вже не "ексклюзив" для США. Зеленський запропонував усім партнерам Drone Deal

Голова української держави нагадав, що Україна направила на Близький Схід експертів з "Шахедів", це було зроблено на прохання партнерів, зокрема США.

За словами Зеленського, така допомога - це частина дронової угоди, яку Україна пропонувала США і яка залишається на столі переговорів.

"Ми готові запропонувати подібні угоди всім нашим надійним партнерам. Від практичної співпраці у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів. Не думаю, що хтось хоче залишити перевірену війною силу і спроможність України поза своєю безпекою. А якщо хтось і захоче, то це буде нерозумно", - сказав він.