Уже не "эксклюзив" для США. Зеленский предложил всем партнерам Drone Deal

20:30 17.03.2026 Вт
Ранее Украина предлагала дроновую сделку только американцам, но ее так и не подписали
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина готова подписать дроновую сделку (Drone Deal) со всеми надежными партнерами.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в британском парламенте.

Читайте также: Украина предлагала США защиту от "Шахедов" 7 месяцев назад, но ее отвергли, - Axios

Глава украинского государства напомнил, что Украина направила на Ближний Восток экспертов по "Шахедам", это было сделано по просьбе партнеров, в том числе США.

По словам Зеленского, такая помощь - это часть дроновой сделки, которую Украина предлагала США и которая остается на столе переговоров.

"Мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим надежным партнерам. От практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов. Не думаю, что кто-то хочет оставить проверенную войной силу и состоятельность Украины вне своей безопасности. А если кто и захочет, то это будет глупо", - сказал он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что почти год назад Украина предложила США подписать дроновую сделку стоимостью до 50 млрд долларов.

Такое предложение предусматривает системы защиты от БПЛА, технологии искусственного интеллекта и средства РЭБ в обмен на финансирование и дефицитные системы защиты от баллистических ракет.

По словам главы государства, президент Дональд Трамп и американские военные проявили заинтересованность в проекте, однако окончательное решение со стороны США до сих пор не принято.

К слову, недавно Трамп заявил о том, что США якобы не нужна помощь Украины в обороне от иранских дронов. Американский лидер добавил, что у американцев - лучшие беспилотники в мире.

"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО