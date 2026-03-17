Вже не "ексклюзив" для США. Зеленський запропонував усім партнерам Drone Deal

20:30 17.03.2026 Вт
2 хв
Раніше Україна пропонувала дронову угоду тільки американцям, але її так і не підписали
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Україна готова підписати дронову угоду (Drone Deal) з усіма надійними партнерами.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в британському парламенті.

Голова української держави нагадав, що Україна направила на Близький Схід експертів з "Шахедів", це було зроблено на прохання партнерів, зокрема США.

За словами Зеленського, така допомога - це частина дронової угоди, яку Україна пропонувала США і яка залишається на столі переговорів.

"Ми готові запропонувати подібні угоди всім нашим надійним партнерам. Від практичної співпраці у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів. Не думаю, що хтось хоче залишити перевірену війною силу і спроможність України поза своєю безпекою. А якщо хтось і захоче, то це буде нерозумно", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що майже рік тому Україна запропонувала США підписати дронову угоду вартістю до 50 млрд доларів.

Така пропозиція передбачає системи захисту від БПЛА, технології штучного інтелекту та засоби РЕБ в обмін на фінансування та дефіцитні системи захисту від балістичних ракет.

За словами глави держави, президент Дональд Трамп і американські військові виявили зацікавленість у проєкті, проте остаточне рішення з боку США досі не ухвалено.

До слова, нещодавно Трамп заявив про те, що США нібито не потрібна допомога України в обороні від іранських дронів. Американський лідер додав, що в американців - найкращі безпілотники у світі.

"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
