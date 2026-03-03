Экс-главу ГПСУ Дейнеко мобилизовали после скандала со взяточничеством

Бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко призвали в ряды Сил обороны.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"На основании закона Украины "О воинской обязанности" генерал-лейтенант Сергей Дейнеко призван для прохождения службы по мобилизации", - рассказал Демченко.
Он добавил, что Дейнеко стал начальником Луганского пограничного отряда.
По словам спикера, обстоятельства освобождения Дейнеко от воинской службы не ограничивают возможность службы в ГПСУ по мобилизации.
"На должность в боевую бригаду он назначен ввиду приобретенного ранее военного опыта по защите страны и выполнения задач подразделениями пограничного ведомства", - уточнил он.
Ранее НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в Государственной пограничной службе Украины, которую организовали в 2023 году.
По данным следствия, чиновники ГПСУ за взятки способствовали незаконной переправке сигарет в страны ЕС. Только за период с июля по ноябрь 2023 задокументировано получение пограничниками не менее 204 тысяч евро неправомерной выгоды.
Для маскировки контрабанды злоумышленники использовали транспортные средства с чешской и австрийской регистрацией, на которые устанавливали номерные знаки, визуально похожие на дипломатические.
Среди ключевых фигурантов дела фигурирует бывший глава ГПСУ Сергей Дейнеко.
30 января Дейнеко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также для него предусмотрели возможность внести залог в размере 10 млн гривен.
Уже 4 февраля стало известно, что за Дейнеко внесли залог.