Общество Образование Деньги Изменения

Экс-главу ГПСУ Дейнеко мобилизовали после скандала со взяточничеством

Фото: Сергей Дейнеко (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко призвали в ряды Сил обороны.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Читайте также: Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко уволился со службы по решению ВВК

"На основании закона Украины "О воинской обязанности" генерал-лейтенант Сергей Дейнеко призван для прохождения службы по мобилизации", - рассказал Демченко. 

Он добавил, что Дейнеко стал начальником Луганского пограничного отряда. 

По словам спикера, обстоятельства освобождения Дейнеко от воинской службы не ограничивают возможность службы в ГПСУ по мобилизации. 

"На должность в боевую бригаду он назначен ввиду приобретенного ранее военного опыта по защите страны и выполнения задач подразделениями пограничного ведомства", - уточнил он. 

Коррупционная схема

Ранее НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в Государственной пограничной службе Украины, которую организовали в 2023 году. 

По данным следствия, чиновники ГПСУ за взятки способствовали незаконной переправке сигарет в страны ЕС. Только за период с июля по ноябрь 2023 задокументировано получение пограничниками не менее 204 тысяч евро неправомерной выгоды. 

Для маскировки контрабанды злоумышленники использовали транспортные средства с чешской и австрийской регистрацией, на которые устанавливали номерные знаки, визуально похожие на дипломатические. 

Среди ключевых фигурантов дела фигурирует бывший глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

30 января Дейнеко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также для него предусмотрели возможность внести залог в размере 10 млн гривен.

Уже 4 февраля стало известно, что за Дейнеко внесли залог.

