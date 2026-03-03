UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ексголову ДПСУ Дейнека мобілізували після скандалу з хабарництвом

Фото: Сергій Дейнеко (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Колишнього голову Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека призвали до лав Сил оборони.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Читайте також: Ексголова Держприкордонслужби Дейнеко звільнився зі служби за рішенням ВЛК

"На підставі закону України "Про військовий обов'язок" генерал-лейтенанта Сергія Дейнека призвано для проходження служби за мобілізацією", - розповів Демченко.

Він додав, що Дейнеко став начальником Луганського прикордонного загону.

За словами спікера, обставини звільнення Дейнека від військової служби не обмежують можливість служби в ДПСУ за мобілізацією.

"На посаду в бойову бригаду його призначено з огляду на набутий раніше військовий досвід по захисту країни та виконання завдань підрозділами прикордонного відомства", - уточнив він.

Корупційна схема

Раніше НАБУ і САП викрили корупційну схему в Державній прикордонній службі України, яку організували 2023 року.

За даними слідства, чиновники ДПСУ за хабарі сприяли незаконному переправленню сигарет до країн ЄС. Лише за період з липня по листопад 2023 року задокументовано отримання прикордонниками щонайменше 204 тисяч євро неправомірної вигоди.

Для маскування контрабанди зловмисники використовували транспортні засоби з чеською та австрійською реєстрацією, на які встановлювали номерні знаки, візуально схожі на дипломатичні.

Серед ключових фігурантів справи фігурує колишній голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

30 січня Дейнеку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також для нього передбачили можливість внести заставу в розмірі 10 млн гривень.

Уже 4 лютого стало відомо, що за Дейнека внесли заставу.

