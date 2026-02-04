ua en ru
За экс-главу ГПСУ Дейнека внесли залог в 10 млн гривен

Среда 04 февраля 2026 12:25
UA EN RU
За экс-главу ГПСУ Дейнека внесли залог в 10 млн гривен Фото: Сергей Дейнеко (пресс-служба ГПСУ)
Автор: Константин Широкун

За экс-главу Госпогранслужбы генерал-лейтенанта Сергея Дейнека, которого подозревают в причастности к контрабанде сигарет, внесли залог в размере 10 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Читайте также: Масштабная контрабанда сигарет: как работала схема и в чем подозревают экс-главу ГПСУ

Также в Высшем антикоррупционном суде сообщили, что за другого подозреваемого - начальника отдела пункта пропуска Госпогранслужбы Александра Марущака - залог пока не внесли.

Дело Дейнека

Напомним, в декабре НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении взяток за содействие в пересечении границы.

По данным следствия, в 2023 году группа организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали взятки.

По версии детективов НАБУ, контрабандная схема, в которой фигурируют Дейнеко и еще 4 сотрудника ГПСУ, происходила при участии дипломатических представителей.

Впоследствии, 30 января, суд избрал меру пресечения экс-главе Государственной пограничной службы Украины Сергею Дейнеке в виде залога в размере 10 млн гривен.

После начала дела против экс-главы ГПСУ, в МВД сообщили, что ведомство готовит кадровые чистки в Госпогранслужбе в ответ на коррупционный скандал.

Больше подробностей о масштабной схеме контрабанды сигарет на западной границе и тех, кто с ней связан - читайте в материале РБК-Украина.

