Контрабанда сигарет: бывшему главе Госпогранслужбы избрали меру пресечения

Пятница 30 января 2026 14:25
UA EN RU
Контрабанда сигарет: бывшему главе Госпогранслужбы избрали меру пресечения Фото: Сергей Дейнеко (пресс-служба ГПСУ)
Автор: Константин Широкун

Суд частично избрал меру пресечения экс-главе Государственной пограничной службы Украины Сергею Дейнеке в виде залога в размере 10 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram САП.

Отмечается, что для бывшего начальника отдела пункта пропуска Госпогранслужбы также избран залог в виде 2 млн гривен.

Согласно решению суда, подозреваемые обязаны:

  • прибывать к следователю и в суд по первому требованию;
  • не отлучаться за пределы территории Украины;
  • сообщать об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с подозреваемыми;
  • сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Что предшествовало

Напомним, НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении взяток за содействие в пересечении границы.

По данным следствия, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали взятки.

По версии детективов НАБУ, контрабандная схема, в которой фигурируют Дейнеко и еще 4 сотрудника ГПСУ, происходила при участии дипломатических представителей.

Впоследствии сообщалось, что МВД готовит кадровые чистки в Госпогранслужбе в ответ на коррупционный скандал.

Больше подробностей о масштабной схеме контрабанды сигарет и подозреваемых - читайте в материале РБК-Украина.

