Экс-главе Хмельницкой МСЭК разрешили выйти из СИЗО под залог

В ВАКС не называют имя фигурантки, но источники РБК-Украина подтвердили, что речь о скандальной Татьяне Крупе. При этом, по их данным, залог за Крупу пока не вносили.

Как отметили в суде, в ходе заседания ходатайство детектива НАБУ о продолжении меры пресечения Крупе было частично удовлетворено.

"Так, меру пресечения в виде содержания под стражей следователь судья сменила на залог в размере 20 000 000 гривен", - уточнили в ВАКС.

Также там обратили внимание, что общий срок содержания под стражей во время досудебного расследования не может превышать 12 месяцев - в уголовных производствах о тяжких или особо тяжких преступлениях.

По состоянию на сейчас Крупа находится в СИЗО уже 11 месяцев.

Также суд обязал Крупу прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду и до 04.11.2025 исполнять обязанности.