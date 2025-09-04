RU

Экс-главе Хмельницкой МСЭК разрешили выйти из СИЗО под залог

Фото: Татьяна Крупа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Суд смягчил меру пресечения бывшей руководительнице МСЭК Хмельницкой области. Речь о залоге в размере 20 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд в Telegram.

В ВАКС не называют имя фигурантки, но источники РБК-Украина подтвердили, что речь о скандальной Татьяне Крупе. При этом, по их данным, залог за Крупу пока не вносили. 

Как отметили в суде, в ходе заседания ходатайство детектива НАБУ о продолжении меры пресечения Крупе было частично удовлетворено. 

"Так, меру пресечения в виде содержания под стражей следователь судья сменила на залог в размере 20 000 000 гривен", - уточнили в ВАКС. 

Также там обратили внимание, что общий срок содержания под стражей во время досудебного расследования не может превышать 12 месяцев - в уголовных производствах о тяжких или особо тяжких преступлениях. 

По состоянию на сейчас Крупа находится в СИЗО уже 11 месяцев. 

Также суд обязал Крупу прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду и до 04.11.2025 исполнять обязанности. 

В чем подозревают Крупу

Дело экс-руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы расследуется по подозрениям в незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларации.

По данным следствия, обыски 3–4 октября 2024 года выявили у семьи крупные суммы наличных и имущество: изъяты миллионы долларов и евро, а также зафиксировано владение десятками объектов недвижимости и несколькими автомобилями. Изначально Печерский райсуд избрал Крупе содержание под стражей с альтернативой крупного залога, впоследствии дело передали в НАБУ, а арест неоднократно продлевали и корректировали размер залога.

Напомним, ранее для Крупы действовала мера пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 56 млн гривен.

