Ексголові Хмельницької МСЕК дозволили вийти із СІЗО під заставу

У ВАКС не називають ім'я фігурантки, але джерела РБК-Україна підтвердили, що йдеться про скандальну Тетяну Крупу. При цьому, за їхніми даними, заставу за Крупу поки не вносили.

Як зазначили в суді, під час засідання клопотання детектива НАБУ про продовження запобіжного заходу Крупі було частково задоволено.

"Так, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу в розмірі 20 000 000 гривень", - уточнили у ВАКС.

Також там звернули увагу, що загальний строк тримання під вартою під час досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців - у кримінальних провадженнях про тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Станом на зараз Крупа перебуває в СІЗО вже 11 місяців.

Також суд зобов'язав Крупу прибувати на кожну вимогу до слідчого, прокурора чи суду і до 04.11.2025 виконувати обов'язки.