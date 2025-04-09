Экс-глава ГФС Насиров на явился на суд. Защита говорит: служит в ВСУ

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого подозревают во взяточничестве, начал служить в ВСУ на стадии судебных дебатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Ukraine в Telegram .

По данным Transparency International Ukraine, 9 апреля Роман Насиров не прибыл на судебное заседание в Высший антикоррупционный суд. Адвокаты экс-главы ГФС утверждают, что он не может явиться в суд, поскольку служит в ВСУ на добровольной основе.

По этой причине сторона защиты подал ходатайство об остановке производства.

При этом сторона обвинения подчеркнула, что Насиров может участвовать в судебных заседаниях дистанционно. Прокуроры выступили против закрытия производства.

В результате суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее заседание должно состояться 11 апреля.