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Экс-глава ГФС Насиров на явился на суд. Защита говорит: служит в ВСУ

Среда 09 апреля 2025 18:38
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Экс-глава ГФС Насиров на явился на суд. Защита говорит: служит в ВСУ Фото: Роман Насиров (sfs.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого подозревают во взяточничестве, начал служить в ВСУ на стадии судебных дебатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Ukraine в Telegram.

По данным Transparency International Ukraine, 9 апреля Роман Насиров не прибыл на судебное заседание в Высший антикоррупционный суд. Адвокаты экс-главы ГФС утверждают, что он не может явиться в суд, поскольку служит в ВСУ на добровольной основе.

По этой причине сторона защиты подал ходатайство об остановке производства.

При этом сторона обвинения подчеркнула, что Насиров может участвовать в судебных заседаниях дистанционно. Прокуроры выступили против закрытия производства.

В результате суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее заседание должно состояться 11 апреля.

Дело Насирова

Напомним, экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова задержали в 2017 году. Его подозревают в получении взятки в размере 722 млн гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

После этого бывшему чиновнику избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен. Он вышел из СИЗО под залог через несколько дней.

В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд повторно избрал меру пресечения Насирову в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.

В мае 2024 года он снова вышел из СИЗО под залог.

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