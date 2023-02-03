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Следствие по делу Насирова о взятке в 722 млн гривен завершено

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Киев, Пятница 03 февраля 2023 10:09
Следствие по делу Насирова о взятке в 722 млн гривен завершено Фото: бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров (sfs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители закончили расследование дела в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника. Их подозревают в получении взятки в размере 722 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

Следователи установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды от владельца компаний аграрного холдинга за возмещение НДС в ускоренном режиме.

Взятку перечисляли в иностранной валюте (5,5 млн долларов и 21 млн евро) через ряд компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов.

Бывший чиновник выводил средства через предприятия-нерезиденты, контроль за деятельностью которых осуществлялся непосредственно Насировым, его советником и другими лицами, преимущественно родственниками.

"Для перечисления средств между указанными юридическими лицами под видом предоставления и получения ссуд или поставок продукции подозреваемыми также были привлечены и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту", - объясняет следствие.

Действия Насирова квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УКУ, его советника - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК. Следствие по владельцу агрохолдинга еще продолжается.

Правоохранители закончили следствие по Насирову и его советнику. Материалы дела открыли для адвокатов экс-главы ГФС.

Напомним, что 2 марта 2017 года Насиров был задержан детективами НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Затем его адвокат сообщил о госпитализации Насирова с инфарктом, поэтому некоторое время тот проходил лечение в "Феофании".

В октябре прошлого года ВАКС арестовал Насирова с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.

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