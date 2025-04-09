Ексголова ДФС Насіров на з'явився на суд. Захист каже: служить в ЗСУ
Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у хабарництві, почав служити у ЗСУ на стадії судових дебатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transparency International Ukraine в Telegram.
За даними Transparency International Ukraine, 9 квітня Роман Насіров не прибув на судове засідання до Вищого антикорупційного суду. Адвокати ексглави ДФС стверджують, що він не може з'явитися до суду, оскільки служить у ЗСУ на добровільній основі.
З цієї причини сторона захисту подала клопотання про зупинення провадження.
Водночас сторона обвинувачення наголосила, що Насіров може брати участь у судових засіданнях дистанційно. Прокурори виступили проти закриття провадження.
У результаті суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне засідання має відбутися 11 квітня.
Справа Насірова
Нагадаємо, екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насірова затримали у 2017 році. Його підозрюють в отриманні хабара в розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.
Після цього колишньому чиновнику обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн гривень. Він вийшов із СІЗО під заставу через кілька днів.
У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд повторно обрав запобіжний захід Насірову у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.
У травні 2024 року він знову вийшов із СІЗО під заставу.
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