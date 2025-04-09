Ексголова ДФС Насіров на з'явився на суд. Захист каже: служить в ЗСУ

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у хабарництві, почав служити у ЗСУ на стадії судових дебатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transparency International Ukraine в Telegram .

За даними Transparency International Ukraine, 9 квітня Роман Насіров не прибув на судове засідання до Вищого антикорупційного суду. Адвокати ексглави ДФС стверджують, що він не може з'явитися до суду, оскільки служить у ЗСУ на добровільній основі.

З цієї причини сторона захисту подала клопотання про зупинення провадження.

Водночас сторона обвинувачення наголосила, що Насіров може брати участь у судових засіданнях дистанційно. Прокурори виступили проти закриття провадження.

У результаті суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне засідання має відбутися 11 квітня.