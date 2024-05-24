Дело Насирова: за эксглаву фискальной службы внесли залог
За экс-главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова внесли залог в сумме 55 000 592 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Высшего антикоррупционного суда.
После внесения залога на обвиняемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по вызову в суд, а в случае невозможности прибытия по вызову в срок - заранее сообщить об этом суд;
- не покидать пределы Киева без разрешения суда;
- сообщать суд об изменении места своего жительства;
- воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;
- носить электронное средство контроля.
Заметим, что бывший руководитель ГФС по решению ВАКС находился под стражей с 31 октября 2022 года.
Дело Насирова
В марте 2017 года Насиров был задержан детективами НАБУ. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением. В частности, в получении взятки в размере 722 млн гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.
Позже адвокат Насирова сообщил о его госпитализации с инфарктом, поэтому некоторое время тот проходил лечение в "Феофании".
7 марта суд арестовал Насирова с залогом в 100 млн гривен, который был внесен 16 марта, уже 17 марта Насирова выпустили из СИЗО. Однако дело продолжили прослушивать в ВАКСе.
В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд снова его арестовал.
Детальнее о ходе дела и выводах правоохранителей относительно виновности Насирова, можно прочитать в материале РБК-Украина.
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