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Дело Насирова: за эксглаву фискальной службы внесли залог

Украина, Пятница 24 мая 2024 17:08
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Дело Насирова: за эксглаву фискальной службы внесли залог Фото: эксглава ГФС Роман Насиров (sfs.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

За экс-главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова внесли залог в сумме 55 000 592 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Высшего антикоррупционного суда.

После внесения залога на обвиняемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по вызову в суд, а в случае невозможности прибытия по вызову в срок - заранее сообщить об этом суд;
  • не покидать пределы Киева без разрешения суда;
  • сообщать суд об изменении места своего жительства;
  • воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;
  • носить электронное средство контроля.

Заметим, что бывший руководитель ГФС по решению ВАКС находился под стражей с 31 октября 2022 года.

Дело Насирова

В марте 2017 года Насиров был задержан детективами НАБУ. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением. В частности, в получении взятки в размере 722 млн гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

Позже адвокат Насирова сообщил о его госпитализации с инфарктом, поэтому некоторое время тот проходил лечение в "Феофании".

7 марта суд арестовал Насирова с залогом в 100 млн гривен, который был внесен 16 марта, уже 17 марта Насирова выпустили из СИЗО. Однако дело продолжили прослушивать в ВАКСе.

В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд снова его арестовал.

Детальнее о ходе дела и выводах правоохранителей относительно виновности Насирова, можно прочитать в материале РБК-Украина.

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