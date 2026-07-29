Экс-заместитель Федорова вошел в команду Хмары в Минобороны

Кабинет министров назначил заместителя временно исполняющего обязанности министра обороны Украины. Он будет отвечать за международное сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины в Telegram.

Заместителем временно исполняющего обязанности министра обороны по вопросам европейской интеграции стал Сергей Боев. В его обязанности войдет развитие сотрудничества с международными партнерами и реализация совместных проектов.

По словам временно исполняющим обязанности министра, Боев будет отвечать за преобразование договоренностей с союзниками в практические решения для Сил обороны, включая привлечение финансирования, поставки вооружения, развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и долгосрочных программ поддержки.

Хмара отметил, что опыт нового заместителя должен усилить взаимодействие Украины с ЕС, НАТО и другими государствами, а также способствовать привлечению дополнительной помощи в сфере безопасности.

Что известно о Сергее Боеве

До назначения в Министерство обороны Сергей Боев занимал должность заместителя главы ведомства под руководством Михаила Федорова, а после его отставки был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность". Позже в компании объявили конкурс на должность постоянного руководителя.

Отметим, что ранее временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что одной из своих главных задач считает скорейшее завершение войны. По его словам, это необходимо, чтобы будущим поколениям украинцев, в том числе его сыновьям, не пришлось снова брать в руки оружие.

Также, временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что украинские дальнобойные удары по нефтяной инфраструктуре и промышленным объектам России должны наносить противнику ущерб, который значительно превышает затраты на проведение таких операций.