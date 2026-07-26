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Зеленский согласовал с Драпатым и Хмарой новые цели для дипстрайков по РФ

18:27 26.07.2026 Вс
2 мин
Украинские дроны уже достигают целей в Уральском регионе и Сибири
aimg Валерия Абабина
Зеленский согласовал с Драпатым и Хмарой новые цели для дипстрайков по РФ Фото: Зеленский провел совещание по дипстрайкам (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Президент провел совещание с военным командованием по украинским дальнобойным ударам по России. По ее итогам обновили перечень приоритетных целей и согласовали продолжение сделок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам президента, план украинских дальнобойных санкций выполняется согласно определенным приоритетам. Дистанция поражения превысила 3 тысячи километров, и украинская сторона увеличивает возможности действовать еще дальше.

"Наличие стратегической глубины тыла, долгое время являвшейся российским преимуществом, сейчас становится для политического и военного руководства России особой проблемой, поскольку мажоритарная доля российской ПВО собрана вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Петербурга", - отметил Зеленский.

Фото: Зеленский провел совещание по дипстрайкам (t.me/V_Zelenskiy_official)

Он добавил, что украинские дроны уже достигают целей в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных от Москвы землях.

Президент сообщил: только за этот год с начала реализации плана дальнобойных санкций выполнено более тысячи огневых задач.

Украинские удары поразили нефтяные объекты, критические военные производства и системно важные объекты российской логистики.

Обновлены приоритеты

По итогам совещания Зеленский согласовал продолжение сделок и обновил перечень приоритетных целей. Ключевой критерий – реальное влияние на Россию и ее способность продолжать войну.

"Главная цель - чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало Россию к дипломатии из-за усложнения производства компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь и возвращения этой войны в родную гавань", - подчеркнул президент.

Сигнал Москве и партнерам

Зеленский также заявил, что Украина уже дала политическому руководству России все необходимые предложения по завершению войны "достойным миром".

"Все партнеры знают, что нужно. Наша точность эффективно работает на создание условий для реальной дипломатии", - добавил он.

Напомним, украинские дальнобойные удары уже парализовали около 20% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - массированные атаки перегружают российскую ПВО, а наибольший политический ущерб Кремлю наносят удары по Москве и оккупированному Крыму.

В начале июля Зеленский заявил, что в России не осталось ни одного НПЗ , которого не атаковало бы украинское оружие.

Тогда же украинские дроны долетели до Сибири – поразили НПЗ в Омске на расстоянии почти 2,5 тысяч километров от границы.

На днях Зеленский также рассказал, что в ближайшие два года дальность украинских дронов должна вырасти с 3000 до 10 тысяч километров – уже в этом году в арсенале Сил обороны появятся аппараты с дальностью поражения в 4 тысячи километров.

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