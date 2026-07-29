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Хмара объяснил, почему Украина не может воевать с РФ "ударом на удар"

13:15 29.07.2026 Ср
2 мин
Какова цель дальнобойных ударов Украины дронами по стране-агрессору?
aimg Валерий Ульяненко
Хмара объяснил, почему Украина не может воевать с РФ "ударом на удар" Фото: Евгений Хмара (facebook.com SecurSerUkraine)
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Дальнобойные удары Украины по нефтяной инфраструктуре России и компании с использованием дронов призваны нанести врагу ущерб, превышающий стоимость проведения операций.

Как сообщает РБК-Украина, об этом врио министра обороны Украины Евгений Хмара заявил в интервью американской блоггерке Лоре Лумер.

"Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично", - ответил он на вопрос о том, как Украина смогла не только сдержать, но и нанести серьезный ущерб большей армии врага.

Хмара отметил, что удары Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора, а также инновационные кампании с применением дронов призваны нанести РФ убытки, значительно превышающие средства, потраченные на их проведение.

Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы стоимость украинских ударов составляла примерно 2% от ущерба, который они наносят России. К этому относится и операция "Паутина" - атака дронов на российский парк стратегических бомбардировщиков, которую осуществило подразделение, которым Хмара ранее командовал.

Приоритеты Хмары в должности

Исполняющий обязанности министра заявил, что среди его приоритетов защита логистики от российских дронов, обеспечение подразделений необходимым оснащением и своевременная доставка ресурсов военным.

"У меня в голове есть реальная картина того, что используется, что можно использовать против врага и что может быть самым эффективным в дальнейшей перспективе", - сказал он.

Хмара отметил, что опыт службы сформировал один из важнейших подходов к работе с военнослужащими.

"Мы играем по одним и тем же правилам. Я доверяю им, и они доверяют мне", - подчеркнул он.

По словам врио министра, со службы в "Альфе" СБУ он вынес принцип, который придерживается до сих пор: "не отправляй кого-то туда, куда сам не готов пойти".

Хмара отметил, что военные знают, что он никогда не попросит их пойти на риск, на который не пошел бы сам. Он добавил, что рассматривает Минобороны как следующую боевую миссию - защищать страну, поддерживать находящихся на передовой и обеспечивать заботу об их семьях.

Напомним, праворадикальная американская активистка и блоггер Лора Лумер, которую считают приближенной к президенту США Дональду Трампу, заявила, что долгое время не знала всей правды о российско-украинской войне.

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