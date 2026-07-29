Екс-заступник Федорова увійшов до команди Хмари в Міноборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони України у Telegram.

Заступником тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони з питань європейської інтеграції став Сергій Боєв. До його обов'язків увійде розвиток співпраці з міжнародними партнерами та реалізація спільних проектів.

За словами тимчасово виконуючим обов'язки міністра, Боєв відповідатиме за перетворення домовленостей із союзниками у практичні рішення для Сил оборони, включаючи залучення фінансування, постачання озброєння, розвиток українського оборонно-промислового комплексу та довгострокових програм підтримки.

Хмара зазначив, що досвід нового заступника має посилити взаємодію України з ЄС, НАТО та іншими державами, а також сприятиме залученню додаткової допомоги у сфері безпеки.

Що відомо про Сергія Бойова

До призначення в Міністерство оборони Сергій Боєв обіймав посаду заступника голови відомства під керівництвом Михайла Федорова, а після його відставки був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість". Пізніше у компанії оголосили конкурс на посаду постійного керівника.

Зазначимо, що раніше тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Євген Хмара заявив, що одним із своїх головних завдань вважає якнайшвидше завершення війни. За його словами, це необхідно, щоб майбутнім поколінням українців, зокрема його синам, не довелося знову брати до рук зброю.

Також, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Євген Хмара заявив, що українські далекобійні удари по нафтовій інфраструктурі та промисловим об'єктам Росії мають завдавати противнику збитків, які значно перевищують витрати на проведення таких операцій.