Хмара раскрыл личный мотив завершить войну

Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара стремится как можно скорее завершить войну с Россией, чтобы его сыновьям в будущем не пришлось воевать.

Как передает РБК-Украина , об этом Хмара рассказал в интервью американской блоггерке Лоре Лумер.

Глава Минобороны отметил, что его личная цель - покончить с боевыми действиями до того, как они достигнут призывного возраста, чтобы его дети, вместо того чтобы идти на войну, могли помочь отстроить свою страну.

Также у министра подрастают два сына, 11 и 9 лет.

Хмара рассказал, что он уже потерял брата на войне.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова и на его место назначил уже бывшего и.о. о. главы СБУ Евгения Хмару.

Ранее Хмара заявил, что среди его приоритетов в должности министра обороны есть защита логистики от российских дронов, обеспечение подразделений необходимым оснащением и своевременная доставка ресурсов военным.