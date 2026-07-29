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Хмара раскрыл личный мотив завершить войну

13:27 29.07.2026 Ср
1 мин
Глава Минобороны хочет завершить войну как можно скорее
aimg Татьяна Степанова
Хмара раскрыл личный мотив завершить войну Фото: и.о. министра обороны Украины Евгений Хмара (facebook.com/zelenskyy.official)
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Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара стремится как можно скорее завершить войну с Россией, чтобы его сыновьям в будущем не пришлось воевать.

Как передает РБК-Украина, об этом Хмара рассказал в интервью американской блоггерке Лоре Лумер.

Хмара рассказал, что он уже потерял брата на войне.

Также у министра подрастают два сына, 11 и 9 лет.

Глава Минобороны отметил, что его личная цель - покончить с боевыми действиями до того, как они достигнут призывного возраста, чтобы его дети, вместо того чтобы идти на войну, могли помочь отстроить свою страну.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова и на его место назначил уже бывшего и.о. о. главы СБУ Евгения Хмару.

Ранее Хмара заявил, что среди его приоритетов в должности министра обороны есть защита логистики от российских дронов, обеспечение подразделений необходимым оснащением и своевременная доставка ресурсов военным.

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