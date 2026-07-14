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"Укроборонпром" получил временного руководителя после трагедии в Вишневом

22:24 14.07.2026 Вт
2 мин
Временный руководитель компании имеет опыт работы в оборонной отрасли и госуправлении
aimg Валерий Ульяненко
"Укроборонпром" получил временного руководителя после трагедии в Вишневом Фото: Сергей Боев (facebook)
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В Украине объявили конкурс на должность генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность". Временным руководителем компании был назначен Сергей Боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Укроборонпрома".

Наблюдательный совет компании начал поиск нового генерального директора из-за увольнения предыдущего руководителя Германа Сметанина.

Пока будет продолжаться конкурсный отбор, временно исполнять обязанности руководителя "Укроборонпрома" будет Сергей Боев.

Что известно о Сергее Боеве

Отмечается, что новый временный руководитель имеет значительный опыт в оборонной отрасли и государственном управлении.

В частности, Боев занимал должности замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности и заместителя министра обороны. Он отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса и взаимодействие с международными партнерами.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Герман Сметанин сообщил, что покидает пост гендиректора "Укроборонпрома". Его решение прозвучало после взрывов на складе боеприпасов в Вишневом и волне кадровых изменений в оборонной отрасли.

Сметанин подчеркнул, что главным достижением за время работы стала мощная профессиональная команда предприятия и его производственных площадок. В то же время он не назвал причины своей отставки.

Отметим, в ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали склад боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома", расположенного в Вишневом Киевской области.

Затем президент Владимир Зеленский поручил провести комплексные проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и заявил о подготовке кадровых решений.

Впоследствии в "Укроборонпроме" объявили об увольнении двух руководителей предприятий из-за нарушения требований по хранению боеприпасов. В компании подчеркнули, что все причастные к нарушениям будут нести уголовную ответственность.

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