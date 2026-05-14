RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Экс-министр Омелян отреагировал на подозрение в уклонении от службы

23:40 14.05.2026 Чт
2 мин
Бывший чиновник не стал хранить молчание и высказался по своему делу
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Омелян (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Омелян утверждает, что добровольно служил в ВСУ с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию бывшего министра инфраструктуры Украины в сети Facebook.

Читайте также: До 15 тысяч долларов за побег из армии: ГБР разоблачило масштабную схему дезертирства

Что заявил Омелян

Как утверждает Омелян, 24 февраля 2022 года он добровольно вступил в ряды украинской армии. По его словам, во время службы он участвовал в боевых задачах и нес службу в подразделении без каких-либо привилегий.

Экс-министр также рассказал, что 24 августа 2024 года по позиции его батальона, где он тогда находился, были нанесены удары двумя российскими КАБами. Тогда он получил осколочные ранения и травму ноги.

Увольнение из армии

По словам Омеляна, весной 2025 года он уволился из рядов ВСУ после полученных травм. Также он сообщил, что некоторое время находился в Великобритании и недавно вернулся в Украину.

В ГБР ранее заявили о подозрении бывшему министру инфраструктуры по делу, связанному с уклонением от военной службы. Других деталей правоохранители пока публично не раскрывали.

Напоминаем, что следователи сообщили о новых деталях в деле экс-судьи Макаровского районного суда, которого считают причастным к организации преступной группы, занимавшейся завладением квартирами умерших граждан. В ГБР имя подозреваемого не раскрывают, однако, по информации источников, речь идет об Алексее Тандыре.

Отметим, что Служба безопасности Украины объявила о новом подозрении бывшему народному депутату Евгению Мураеву. Его подозревают в отрицании вооруженной агрессии России против Украины и распространении пропагандистских тезисов в интересах Кремля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГБРВладимир ОмелянМобилизация в Украине