Экс-министр Омелян отреагировал на подозрение в уклонении от службы

Владимир Омелян утверждает, что добровольно служил в ВСУ с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию бывшего министра инфраструктуры Украины в сети Facebook.
Как утверждает Омелян, 24 февраля 2022 года он добровольно вступил в ряды украинской армии. По его словам, во время службы он участвовал в боевых задачах и нес службу в подразделении без каких-либо привилегий.
Экс-министр также рассказал, что 24 августа 2024 года по позиции его батальона, где он тогда находился, были нанесены удары двумя российскими КАБами. Тогда он получил осколочные ранения и травму ноги.
По словам Омеляна, весной 2025 года он уволился из рядов ВСУ после полученных травм. Также он сообщил, что некоторое время находился в Великобритании и недавно вернулся в Украину.
В ГБР ранее заявили о подозрении бывшему министру инфраструктуры по делу, связанному с уклонением от военной службы. Других деталей правоохранители пока публично не раскрывали.
