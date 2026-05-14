Екс-міністр Омелян відреагував на підозру в ухиленні від служби

Що заявив Омелян

Як стверджує Омелян, 24 лютого 2022 року він добровільно вступив до лав української армії. За його словами, під час служби він брав участь у бойових завданнях і ніс службу в підрозділі без будь-яких привілеїв.

Ексміністр також розповів, що 24 серпня 2024 року по позиції його батальйону, де він тоді перебував, було завдано ударів двома російськими КАБами. Тоді він отримав осколкові поранення та травму ноги.

Звільнення з армії

За словами Омеляна, навесні 2025 року він звільнився з лав ЗСУ після отриманих травм. Також він повідомив, що деякий час перебував у Великій Британії і нещодавно повернувся в Україну.

У ДБР раніше заявили про підозру колишньому міністру інфраструктури у справі, пов'язаній з ухиленням від військової служби. Інших деталей правоохоронці поки публічно не розкривали.