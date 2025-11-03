Орбан в Вашингтоне предложит Трампу "энергетическую сделку", - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит "энергетическую сделку", которую предложит президенту США Дональду Трампу во время встречи в Вашингтоне 7 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index .

По словам источников издания в правительстве Венгрии, вопрос энергетики будет "самой чувствительной темой" во время визита Орбана в Вашингтон. К тому же венгерское предложение уже сформулировано.

По данным Index, Будапешт будет просить США признать, что по "историческим, географическим и техническим" причинам Венгрия не может отказаться от российской нефти и природного газа в краткосрочной перспективе.

Однако взамен страна готова углубить американское ядерное сотрудничество в сферах малых модульных реакторов, хранения топлива и хранения топливных элементов.

Кроме того, готовится не только соглашение об энергетическом рынке, но и геополитическое соглашение: венгерское правительство пытается найти баланс между сохранением российских ресурсов и укреплением партнерства с США.

Как отмечают собеседники издания, одним из направлений энергетического сотрудничества между США и Венгрией является ядерная энергетика.

По их словам, нефть остается наименее гибким направлением. После объявления США санкций против "Лукойла" компания решила свернуть международную деятельность и продать активы.

В венгерском правительстве подчеркивают, что прямое влияние этого решения на Венгрию минимально, однако регион в целом почувствует последствия из-за изменения транспортных маршрутов.

По словам источников, в Вашингтоне стороны будут стремиться достичь двух взаимосвязанных целей: сохранить энергетическую стабильность Венгрии с учетом ее специфики и одновременно усилить американское присутствие в стратегических секторах - ядерном и газовом.