Орбан в Вашингтоне предложит Трампу "энергетическую сделку", - СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит "энергетическую сделку", которую предложит президенту США Дональду Трампу во время встречи в Вашингтоне 7 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.
По словам источников издания в правительстве Венгрии, вопрос энергетики будет "самой чувствительной темой" во время визита Орбана в Вашингтон. К тому же венгерское предложение уже сформулировано.
По данным Index, Будапешт будет просить США признать, что по "историческим, географическим и техническим" причинам Венгрия не может отказаться от российской нефти и природного газа в краткосрочной перспективе.
Однако взамен страна готова углубить американское ядерное сотрудничество в сферах малых модульных реакторов, хранения топлива и хранения топливных элементов.
Кроме того, готовится не только соглашение об энергетическом рынке, но и геополитическое соглашение: венгерское правительство пытается найти баланс между сохранением российских ресурсов и укреплением партнерства с США.
Как отмечают собеседники издания, одним из направлений энергетического сотрудничества между США и Венгрией является ядерная энергетика.
По их словам, нефть остается наименее гибким направлением. После объявления США санкций против "Лукойла" компания решила свернуть международную деятельность и продать активы.
В венгерском правительстве подчеркивают, что прямое влияние этого решения на Венгрию минимально, однако регион в целом почувствует последствия из-за изменения транспортных маршрутов.
По словам источников, в Вашингтоне стороны будут стремиться достичь двух взаимосвязанных целей: сохранить энергетическую стабильность Венгрии с учетом ее специфики и одновременно усилить американское присутствие в стратегических секторах - ядерном и газовом.
Встреча Трампа и Орбана
Напомним, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом состоится в Вашингтоне 7 ноября.
По данным источников, главным предметом обсуждений может стать прекращение покупки российской нефти Будапештом.
Евросоюз и США пытаются заставить Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Венгерское пророссийское правительство в ответ заявляет, что страна, мол, не может полностью отказаться от российской нефти.
При этом посол США в НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал венгерскую позицию. Он заявил, что в Вашингтоне ожидают, что Будапешт начнет постепенно отказываться от российской нефти и газа. Для этого США, в частности, планируют работать с Хорватией, которая может обеспечить альтернативные поставки в Венгрию.
На днях стало известно, что Орбан планирует объяснить Трампу, почему Будапешт должен и в дальнейшем покупать нефть и газ из России.
По его словам, поскольку в Венгрии нет моря, она зависит от сухопутных маршрутов, по которым энергоносители могут поступать в страну.
По его мнению, необходимо донести это до американцев, если Венгрия хочет получить какое-то освобождение от американских санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Однако Трамп отказал Орану освободить Венгрию от санкций против российской нефти.