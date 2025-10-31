Орбан хочет объяснить Трампу, почему Венгрия должна и в дальнейшем покупать нефть и газ из РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует объяснить президенту США Дональду Трампу, почему Будапешт должен и в дальнейшем покупать нефть и газ из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
По его словам, поскольку в Венгрии нет моря, а следовательно, страна зависит от сухопутных маршрутов, по которым энергоносители может поступать в страну.
"Это сухопутные трубопроводы, и если мы не приспособимся к этой ситуации, мы не будем иметь энергии. Нам нужно дать американцам понять это, если мы хотим получить какое-то освобождение от американских санкций на импорт энергоносителей, которые касаются России", - заявил Орбан.
Он также отметил, что каждое государство имеет право защищать себя на национальном уровне от такого режима санкций.
По его мнению, необходимо донести это до американцев, если Венгрия хочет получить какое-то освобождение от американских санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Кроме того, по его словам, без российских энергоносителей цены на венгерские энергоносители якобы стремительно вырастут, и Будапешт пытается найти оптимальный выход из ситуации.
По данным аналитиков, правительство Орбана пытается представить отделение от российских энергоносителей как невероятно дорогой и опасный шаг для страны.
Встреча Трампа и Орбана
Ранее стало известно, что венгерский премьер-министр встретится с президентом США в Вашингтоне 7 ноября - на день раньше, чем сообщали СМИ.
По данным источников, главным предметом обсуждений может стать прекращение покупки российской нефти Будапештом. Евросоюз и США пытаются заставить Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Венгерское пророссийское правительство в ответ заявляет, что страна, мол, не может полностью отказаться от российской нефти.
При этом посол США в НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал венгерскую позицию. Он заявил, что в Вашингтоне ожидают, что Будапешт начнет постепенно отказываться от российской нефти и газа. Для этого США, в частности, планируют работать с Хорватией, которая может обеспечить альтернативные поставки в Венгрию.