ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп встретится с Орбаном в Вашингтоне: названа новая дата

Венгрия, Четверг 30 октября 2025 16:15
UA EN RU
Трамп встретится с Орбаном в Вашингтоне: названа новая дата Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября - на день раньше, чем сообщали СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Index.

Руководитель аппарата Орбана Гергей Гуляш подтвердил дату встречи и заявил, что между Будапештом и Вашингтоном уже длительное время ведутся переговоры по ряду вопросов. Орбан хочет во время визита достичь "договоренностей" о сотрудничестве в ряде сфер - энергетической, военной, экономической и финансовой.

"Встреча даст возможность двум лидерам обменяться мнениями о возможных путях достижения мира и обсудить план действий, который приведет к американо-российской встрече и, как следствие, прекращению российско-украинской войны", - заявил Гуляш.

Отметим, издание Bloomberg писало, что Орбан и Трамп могут провести встречу "в конце следующей недели" - в качестве даты было названо 8 ноября. Но оказалось, что встреча состоится немного раньше.

Предполагалось, что главным предметом обсуждений может стать прекращение покупки российской нефти Будапештом. Евросоюз и США пытаются заставить Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Венгерское пророссийское правительство в ответ заявляет, что страна, мол, не может полностью отказаться от российской нефти.

При этом посол США в НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал венгерскую позицию. Он заявил, что в Вашингтоне ожидают, что Будапешт начнет постепенно отказываться от российской нефти и газа. Для этого США, в частности, планируют работать с Хорватией, которая может обеспечить альтернативные поставки в Венгрию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венгрия Дональд Трамп Виктор Орбан
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине