Трамп встретится с Орбаном в Вашингтоне: названа новая дата

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября - на день раньше, чем сообщали СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Index.

Руководитель аппарата Орбана Гергей Гуляш подтвердил дату встречи и заявил, что между Будапештом и Вашингтоном уже длительное время ведутся переговоры по ряду вопросов. Орбан хочет во время визита достичь "договоренностей" о сотрудничестве в ряде сфер - энергетической, военной, экономической и финансовой. "Встреча даст возможность двум лидерам обменяться мнениями о возможных путях достижения мира и обсудить план действий, который приведет к американо-российской встрече и, как следствие, прекращению российско-украинской войны", - заявил Гуляш.