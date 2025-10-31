ua en ru
Трамп отказал Орбану в освобождении от санкций против российской нефти

США, Пятница 31 октября 2025 19:59
Трамп отказал Орбану в освобождении от санкций против российской нефти Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп отказался освободить Венгрию от санкций против российской нефти, о чем его просил венгерский премьер Виктор Орбан.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами на борту своего самолета.

Отвечая на вопрос относительно просьбы Орбана, Трамп заявил, что не согласился предоставить Венгрии исключение из санкций против российских нефтяных компаний.

"Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России, но я не предоставил Орбану освобождение", - сказал президент США.

Встреча Трампа и Орбана

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября.

По данным источников, главным предметом обсуждений может стать прекращение покупки российской нефти Будапештом.

Евросоюз и США пытаются заставить Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Венгерское пророссийское правительство в ответ заявляет, что страна, мол, не может полностью отказаться от российской нефти.

При этом посол США в НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал венгерскую позицию. Он заявил, что в Вашингтоне ожидают, что Будапешт начнет постепенно отказываться от российской нефти и газа. Для этого США, в частности, планируют работать с Хорватией, которая может обеспечить альтернативные поставки в Венгрию.

Сегодня стало известно, что Орбан планирует объяснить Трампу, почему Будапешт должен и в дальнейшем покупать нефть и газ из России.

По его словам, поскольку в Венгрии нет моря, она зависит от сухопутных маршрутов, по которым энергоносители могут поступать в страну.

По его мнению, необходимо донести это до американцев, если Венгрия хочет получить какое-то освобождение от американских санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Кроме того, по его словам, без российских энергоносителей цены на венгерские энергоносители якобы стремительно вырастут, и Будапешт пытается найти оптимальный выход из ситуации.

По данным аналитиков, правительство Орбана пытается представить отделение от российских энергоносителей как невероятно дорогой и опасный шаг для страны.

