Сенаторы в США требуют от Будапешта прекратить импорт российских энергоносителей
Сенаторы в США накануне встречи американского лидера Дональда Трампа с венгерским премьером Виктором Орбаном, запланированной на 7 ноября, призвали Будапешт отказаться от энергоносителей РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В резолюции, копию которой получило издание, законодатели выразили обеспокоенность тем, что Венгрия не демонстрирует намерений сокращать зависимость от российских ископаемых ресурсов. Сенаторы призвали Орбана и других потребителей российской энергии выполнить инициативу ЕС, которая предусматривает полное прекращение импорта к 2027 году.
Документ подписали 10 сенаторов от обеих партий, среди которых республиканцы Роджер Уикер, Том Тиллис, Митч МакКоннелл, а также демократы Джин Шахин, Крис Ван Голлен и Крис Кунс.
Орбан рассчитывает на продолжение импорта энергоносителей РФ
Bloomberg отмечает, что Орбан, который имеет давние и тесные контакты с американскими консерваторами, рассчитывает на встрече с Трампом получить одобрение на дальнейшие закупки российской нефти, хотя большинство стран ЕС сократили импорт после 2022 года.
"Владимир Путин - военный преступник, который использует энергетический экспорт для финансирования своей кампании убийств и агрессии", - заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.
Он подчеркнул, что резолюция имеет целью не допустить превращения энергетической зависимости в "оружие в руках диктатора". Сенатор-демократка Джин Шахин добавила, что Европа достигла "значительного прогресса" в уменьшении энергетических связей с Москвой, но позиция Венгрии "подрывает коллективную безопасность и играет на руку Кремлю".
В пятницу, 7 ноября, в Белом доме должна пройти официальная встреча двух лидеров - Дональда Трампа и Виктора Орбана. Среди тем, которые будут обсуждать политики, в частности, война в Украине.
США против энергобизнеса РФ
Напомним, в октябре США ввели ограничения против двух российских нефтяных гигантов - "Роснефти" и "Лукойла" после того, как попытки Трампа убедить главу Кремля Владимира Путина согласиться на прекращение огня не дали результата.
РБК-Украина сообщало, что зарубежные компании "Лукойла" оказались парализованы из-за санкций Запада. Как сообщило Reuters, иракская государственная компания SOMO отменила отгрузку трех партий нефти, добытой "Лукойлом" на месторождении West Qurna-2.
Также мы писали, 5 ноября стало известно, что швейцарская компания Gunvor заинтересовалась покупкой активов "Лукойла", что вызвало беспокойство в Штатах.