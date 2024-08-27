В Киеве и ряде областей объявили тревогу

В ночь на 27 августа в Киеве был объявлен сигнал воздушной тревоги. Также продолжается тревога в большинстве других областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Однако в большинстве областей Украины она продолжается. В воздушном пространстве Украины до сих пор находятся "Шахеды".

Кроме того, сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге.

Известно, что тревога объявлена из-за угрозы баллистики из Крыма и вражеские "Шахеды", которые фиксируют в воздушном пространстве Украины.

Напомним, что за прошедшие сутки, 26 августа, Россия запустила по территории Украины 127 ракет и 109 дронов-камикадзе. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что силы ПВО сбили 201 воздушную цель, а именно - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

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