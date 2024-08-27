РФ второй день подряд массированно атаковала Украину: что известно на сейчас

РФ второй день подряд массированно атаковала Украину. Во многих областях сообщали о взрывах.

Чем атаковал агрессор и какая ситуация в регионах - в материале РБК-Украина ниже.

В ночь с 26 на 27 августа, Российская Федерация вновь совершила масштабный обстрел Украины, как и вчера. Для атаки враг задействовал ударные беспилотники и ракеты. В частности, воздушные силы ВСУ фиксировали взлет самолета МиГ-31К (который позже сел), а также взлет нескольких Ту-95МС. Кроме того, не раз была угроза баллистики.

Первые удары

Так, поздним вечером в 23:18, 26 августа, военные предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма. Кроме того, в это время в воздушном пространстве Украины уже находились враждебные БПЛА.

Через несколько минут после информации о баллистике, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы.

Руководитель совета обороны города Александр Вилкул сообщил о "плохих новостях". Позже он уточнил, что в результате российского удара погибли два человека, еще 6 обратились за психологической помощью (из них двое детей).

По словам Вилкула, было попадание в здание гражданской инфраструктуры. Повреждены и другие дома, магазины, общепит и автотранспорт.

Утром в ГСЧС Украины подтвердили, что в результате атаки по Кривому Рогу погибли два человека. Еще 5 получили травмы различной степени тяжести. В ГСЧС уточнили, что враг нанес удар по гостинице. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Под завалами вероятно остаются еще 2 человека. Повреждены 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей. Вместе со спасателями на месте работают верхолазы ГСЧС и кинологи. Психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и 2 детям", - говорится в сообщении в 07:28.

Фиксация дронов

Начиная с 21:50, 26 августа в воздушном пространстве Украины заметили ударные БпЛА. Сначала они двигались с юга Херсонской области в Николаевскую. Через 32 минуты новую группу дронов зафиксировали в Сумской области. Массовая фиксация началась в 23:25.

Из-за "Шахедов" в Киеве два раза объявляли тревогу. Около 01:15 в городе слышали звуки взрывов. Киевская городская военная администрация (КМВА) сообщала о работе сил ПВО. Украинцев призывали находиться в укрытиях.

Позже, в 02:13 звук взрыва был и в Запорожье. Что стало причиной, пока неизвестно.

Отметим, что по состоянию на шесть утра в Украине продолжали фиксировать пребывание вражеских БПЛА.

"Кинжалы" с МИГ-31К и масштабная воздушная тревога

По состоянию на 03:18 воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Причиной стал взлет российского МиГ-31К, в результате чего была ракетная опасность.

В 03:21 звук взрыва раздался в Сумах, а в 03:26 - в Ровно. Позже около 03:40 мощный взрыв прогремел в Киеве. Также взрывы были слышны и в Хмельницкой области, военные фиксировали ракету. Подробностей атаки пока не было.

Пуска из Ту-95МС и вторая масштабная тревога

Военные в 03:59 сообщили, что в России зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Энгельс.

По информации Воздушных сил ВСУ, ориентировочное время выхода на пусковые рубежи ожидалось в 04:30.

Начиная с 04:53, в воздушном пространстве Украины зафиксировали ракеты, которые, скорее всего, были запущены с Ту-95МС. По состоянию на 05.14 в Украине второй раз была объявлена масштабная тревога.

После того, как россияне совершили запуск, ракеты периодически меняли курс и летели в направлении Киева, Умани, Кременчуга, Кропивницкого, Ровно и Староконстантинова. Их фиксировали в разных областях Украины.

Однако о звуках взрывов было известно в 05:16 в Киеве, а также в 05:41 в Хмельницкой области. Больше сообщений не было.

Ситуация по состоянию на утро в Киеве

В 06:45 в Киеве снова объявили тревогу. Военные предупредили о баллистике "на Васильков, Обухов".

В КМВА сообщили, что Киев отражает комбинированную ракетно-дроновую атаку врага.

"Киев отражает комбинированную ракетно-дроновую атаку врага. Зафиксировано падение обломков на лесопарковую зону в Днепровском районе города. В результате чего возник пожар лесной подстилки на площади до 50 м2. Информация о пострадавших отсутствует", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

В 07.11 в столице объявили отбой воздушной тревоги.