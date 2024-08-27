По всей территории Украины объявлена тревога из-за взлета МиГ-31К

В ночь на 27 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - говорится в сообщении в 03:18.

Через две минуты военные добавили, что существует угроза применения баллистического вооружения.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - еще раз призвали в ВС.

Кроме того, в небе над Украиной фиксировали ударные дроны противника.

Обновлено в 03:48

Военные предупредили о ракете, которая летит на Старкон. Кроме того, за это время звуки взрывов были слышны в Киеве, Сумах и Ровно.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:22 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.