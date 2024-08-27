В Украине повторно объявлена масштабная тревога: зафиксированы ракеты

В Украине утром 27 августа второй раз объявили масштабную тревогу. В небе зафиксированы ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

В частности, военные сообщают о ракетах в направлении Киева, Умани и Кременчуга. В Полтавской области их фиксировали в направлении Черкасской области

Обновлено в 05:19

Ракеты из Черкасской области летят в Винницкую (курс западный). Также зафиксировано ракеты на севере Николаевской области (курс южный).

Обновлено в 05:31

"Ракеты в направлении Винницы", - пишет мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" в 05:27.

Также известно о ракетах в Хмельницкой области.

"Ракеты из Винницкой области на Хмельницкую", - сообщили Воздушные силы ВСУ в 05:31.

Обновлено в 05:35

Мониторинговый канал сообщил о движении ракет в направлении Тернопольской области.

Где объявлена тревога

Воздушная тревога, по состоянию на 05:16, объявлена по всей территории Украины.