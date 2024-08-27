ua en ru
Вт, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине повторно объявлена масштабная тревога: зафиксированы ракеты

Вторник 27 августа 2024 05:16
UA EN RU
В Украине повторно объявлена масштабная тревога: зафиксированы ракеты Фото: Россия атакует Украину ракетами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине утром 27 августа второй раз объявили масштабную тревогу. В небе зафиксированы ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

В частности, военные сообщают о ракетах в направлении Киева, Умани и Кременчуга. В Полтавской области их фиксировали в направлении Черкасской области

Обновлено в 05:19

Ракеты из Черкасской области летят в Винницкую (курс западный). Также зафиксировано ракеты на севере Николаевской области (курс южный).

Обновлено в 05:31

"Ракеты в направлении Винницы", - пишет мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" в 05:27.

Также известно о ракетах в Хмельницкой области.

"Ракеты из Винницкой области на Хмельницкую", - сообщили Воздушные силы ВСУ в 05:31.

Обновлено в 05:35

Мониторинговый канал сообщил о движении ракет в направлении Тернопольской области.

Где объявлена тревога

Воздушная тревога, по состоянию на 05:16, объявлена по всей территории Украины.

В Украине повторно объявлена масштабная тревога: зафиксированы ракеты

Напомним, около часа назад в России с аэродрома Энгельс взлетели несколько самолетов Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что ориентировочное время выхода на пусковые рубежа будет в 04:30.

Также отметим, что вчера РФ также поднимала в небо авиацию. Страна агрессор совершила масштабную атаку, запустив по Украине 127 ракет и 109 беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине