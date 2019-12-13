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Джонсон закликав прихильників святкувати перемогу на виборах

Новини » В світі     13.12.2019 - 02:35
Джонсон закликав прихильників святкувати перемогу на виборах
Фото: Борис Джонсон (flickr.com.mfarussia)

Джонсон назвав Велику Британію найбільшою демократією в світі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон подякував британцям, які прийшли на парламентські вибори. Про це він написав у своєму акаунті в Twitter після появи екзитполів, які передбачили перемогу Консервативної партії.

Він також висловив подяку волонтерам і кандидатам.

"Ми живемо в найбільшої демократії у світі", - заявив Джонсон.

Як повідомляє Reuters, своїм прихильникам Джонсон розіслав листи, в яких закликав святкувати перемогу.

"Я сподіваюся, сьогодні вночі ви насолодитеся святом", - сказав він.

Прем'єр також заявив прихильникам, що вони привели в дію виборчу кампанію, і без них би нічого не вийшло. За його словами, результати показали, що це були "вибори Brexit".

Нагадаємо, Консервативна партія, очолювана Борисом Джонсоном, здобуває впевнену перемогу за підсумками виборів в парламент Великобританії і отримує більшість.

За даними опитувань, консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті. Їхні головні суперники - Лейбористська партія - отримують лише 191 місце.

Як відомо, у четвер, 12 грудня, у Великій Британії відбулися парламентські вибори. Голосування проходило в 650 виборчих округах Сполученого Королівства, де кандидатам необхідно набрати значну кількість голосів, щоб отримати місце в Палаті громад. За соцопитуваннями, найбільше шансів отримати перемогу мають консерватори на чолі з Джонсоном, який пообіцяв довести Brexit до кінця.

Консервативна партія Джонсона перемагає на виборах у Британії - екзит-пол Вибори в Британії: партія Джонсона може отримати найбільшу підтримку за 40 років
Новини України ВеликобританиявыборыБорис Джонсон
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