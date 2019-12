Джонсон закликав прихильників святкувати перемогу на виборах

Джонсон назвав Велику Британію найбільшою демократією в світі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон подякував британцям, які прийшли на парламентські вибори. Про це він написав у своєму акаунті в Twitter після появи екзитполів, які передбачили перемогу Консервативної партії.



Він також висловив подяку волонтерам і кандидатам.

"Ми живемо в найбільшої демократії у світі", - заявив Джонсон.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq