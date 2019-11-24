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Джонсон пообіцяв внести в парламент угоду щодо Brexit до Різдва

Новини » Політика     24.11.2019 - 15:18
Джонсон пообіцяв внести в парламент угоду щодо Brexit до Різдва
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Угода щодо Brexit буде внесена в парламент до 25 грудня

Угода щодо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) буде внесена на розгляд парламенту до 25 грудня. Таку обіцянку дав британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час презентації передвиборчого маніфесту, повідомляє Reuters.

У передвиборчому маніфесті Консервативної партії йдеться про те, що Джонсон до 25 грудня винесе на голосування британського парламенту угоду щодо Brexit, яка була узгоджена з Європейським союзом у жовтні цього року.

Зазначається, що саме Brexit є ключовим пунктом передвиборчого маніфесту консерваторів, а сам Джонсон наполягає, що ухвалення нинішньої угоди щодо Brexit дозволить Сполученому Королівству повернути контроль над законодавством, фінансами та міграційною політикою.

Як відомо, Британія повинна була покинути Євросоюз ще 31 жовтня, однак британський парламент не затвердив угоду щодо Brexit. Згодом Європейський союз ухвалив рішення про відтермінування Brexit до 31 січня 2020 року. У Брюсселі наголосили, що ця відстрочка є останньою.

Також РБК-Україна писало, що відразу ж після відтермінування виходу з ЄС у Лондоні ухвалили рішення про проведення дострокових парламентських виборів, які, за словами прем'єр-міністра Джонсона, допоможуть вирішити питання з Brexit. Вибори відбудуться 12 грудня.

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