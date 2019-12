Джонсон призвал сторонников праздновать победу на выборах

Джонсон назвал Великобританию величайшей демократией в мире

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил пришедших на парламентские выборы британцев. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter после появления экзитполов, предсказавших победу Консервативной партии.



Он также выразил благодарность волонтерам и кандидатам.

"Мы живем в величайшей демократии в мире", - заявил Джонсон.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq