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Джонсон отримав попередню згоду від парламенту на дострокові вибори

Новини » В світі    29.10.2019 - 21:41
Джонсон отримав попередню згоду від парламенту на дострокові вибори
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Дострокові вибори повинні відбутися в грудні

У вівторок, 29 жовтня, прем'єр-міністр Борис Джонсон отримав попереднє схвалення парламенту на дострокове голосування, спрямоване на вихід з глухого кута щодо виходу країни з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, його законопроект про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня, був схвалений без голосування у другому читанні, що може означати, що він має переважну підтримку парламентарів.

Також сьогодні депутати повинні проголосувати за поправку до законопроекту, яка передбачає зміну дати виборів до 9 грудня. Після цього відбудеться так зване голосування в третьому читанні, після чого законопроект надійде в Палату лордів.

Нагадаємо, 28 жовтня британський парламент провалив голосування за проведення дострокових виборів 12 грудня. На підтримку ініціативи Джонсона виступили 299 депутатів, проти були 70. Для схвалення необхідна була підтримка 434 депутатів.

Нагадаємо, раніше Лейбористська партія, яка є головною опозицією в британському парламенті, погодилася підтримати проведення дострокових виборів у Великобританії, після того, як було узгоджено рішення про відстрочення Brexit.

Також РБК-Україна писало, що ЄС погодився продовжити Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Євроради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС достроково.

ЄС схвалив останню відстрочку Brexit, - Туск Лейбористи підтримають дострокові вибори у Великобританії
Новини України ВеликобританияBrexitБорис Джонсон
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