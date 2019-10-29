ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лейбористи підтримають дострокові вибори у Великобританії

Новини » В світі    29.10.2019 - 13:46
Лейбористи підтримають дострокові вибори у Великобританії
Фото: Джеремі Корбін (з відкритих джерел)

Лейбористи прийняли таке рішення після узгодження відстрочки по Brexit до 31 січня

Лейбористська партія, яка є головною опозицією в британському парламенті, погодилася підтримати проведення дострокових виборів у Великобританії, після того, як було узгоджено рішення про відстрочення виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє BBC.

Як заявив лідер лейбористів Джеремі Корбін, партія готова підтримати проведення дострокових виборів, так як більше немає загрози Brexit без угоди.

"Ми почули від ЄС, що продовження виходу країни з ЄС до 31 січня було підтверджено, так що наша умова про те, щоб виключити варіант Brexit без угоди, було виконано. Тепер ми запустимо найамбітнішу і радикальну передвиборчу кампанію для справжніх змін, які тільки бачила наша країна", - сказав Корбін.

Зазначимо, лейбористи мають в Палаті громад британського парламенту 245 крісел і є найбільшою опозицією уряду.

Нагадаємо, в понеділок британський парламент провалив голосування за проведення дострокових виборів 12 грудня. У вівторок прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує повторно винесе на голосування короткий законопроект про дострокові вибори, який можна буде затвердити більшістю голосів.

Також РБК-Україна писало, що представники британської опозиції запропонували уряду Великобританії змінити дату проведення виборів з 12 на 11 грудня.

Джонсон погодився на відстрочку Brexit Євросоюз погодився відтермінувати Brexit до 31 січня
Новини України ВеликобританиявыборыBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся