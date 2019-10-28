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Парламент Великобританії не підтримав дострокові вибори

Новини » Політика    28.10.2019 - 21:48
Парламент Великобританії не підтримав дострокові вибори
Ілюстративне фото (flickr.com UK Parliament)

В підтримку ініціативи прем'єра виступили 299 депутатів

Палата громад парламенту Великобританії не підтримала план прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення дострокових виборів 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, на підтримку ініціативи глави уряду виступили 299 депутатів, проти були 70. Однак прем'єру необхідна була підтримка як мінімум двох третин нижньої палати парламенту - тобто 434 голоси.

Утрималася від голосування опозиційна Лейбористська партія. Джонсон заявив, що лідер лейбористів Джеремі Корбін в третій раз "втік" від виборців.

Проте прем'єр-міністр Великобританії не збирається відступати. Він анонсував короткий законопроект про дострокові вибори, для прийняття якого достатньо простої більшості голосів.

Нагадаємо, посли ЄС погодилися продовжити термін дії Brexit, якщо британський парламент проголосує за проведення дострокових виборів 12 грудня. При цьому відстрочка буде включати можливість дострокового виходу з Великобританії з Євросоюзу.

Крім того, британська опозиція підтримала рішення про проведення дострокових виборів. зокрема, лідери Шотландської національної партії і лібералів у листі глави Євроради Дональду Туску закликали ЄС продовжити термін Brexit і заявили, що нові вибори можуть стати виходом із глухого кута".

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про необхідність проведення дострокових виборів 12 грудня. За його словами, це допоможе Великобританії вийти зі складу ЄС.

Євросоюз погодився відтермінувати Brexit до 31 січня Британський парламент розгляне питання про проведення дострокових виборів
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