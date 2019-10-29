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Джонсон получил предварительное соглашение от парламента на досрочные выборы

Новости » В мире    29.10.2019 - 21:41
Джонсон получил предварительное соглашение от парламента на досрочные выборы
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Досрочные выборы должны состояться в декабре

Во вторник, 29 октября, премьер-министр Борис Джонсон получил предварительное одобрение парламента на досрочное голосование, направленное на выход из тупика касательно выхода страны из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, его законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря, был одобрен без голосования во втором чтении, что может означать, что он имеет подавляющую поддержку парламентариев.

Также сегодня депутаты должны прогосовать за поправку к законопроекту, которая предусматривает изменение даты выборов до 9 декабря. После этого состоится так называемое голосование в третьем чтении, после чего законопроект поступит в Палату лордов.

Напомним, 28 октября британский парламент провалил голосование за проведение досрочных выборов 12 декабря. В поддержку инициативы Джонсона выступили 299 депутатов, против были 70. Для одобрения необходима была поддержка 434 депутатов.

Напомним, ранее Лейбористская партия, которая является главной оппозицией в британском парламенте, согласилась поддержать проведение досрочных выборов в Великобритании, после того, как было согласовано решение об отсрочке Brexit.

Также РБК-Украина писало, что ЕС согласился продлить Brexit до 31 января 2020 года. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Британия может выйти из ЕС досрочно.

ЕС одобрил последнюю отсрочку Brexit, - Туск Лейбористы поддержат досрочные выборы в Великобритании
Новости Украины ВеликобританияBrexitБорис Джонсон
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