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Джонсон повторно внесе до парламенту питання про дострокові вибори в Британії

Новини » В світі    29.10.2019 - 09:35
Джонсон повторно внесе до парламенту питання про дострокові вибори в Британії
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Для схвалення парламенту необхідна підтримка більшості

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує у вівторок, 29 жовтня, повторно винести на розгляд парламенту питання про проведенні дострокових виборів у Великобританії 12 грудня. Про це повідомляє ВПС.

Повідомляється, що Джонсон винесе на розгляд короткий законопроект, яким для схвалення потрібна більшість, а не дві третини голосів депутатів. Незважаючи на це, прем'єру необхідна підтримка з боку опозиційних Ліберальних демократів і Шотландської національної партії.

За словами лідера Палати громад Джейкомб Рис-Могга, уряд планує, щоб депутати у вівторок розглянули всі етапи законопроекту.

"Законопроект надзвичайно короткий, простий і обмежений за обсягом", - повідомив він.

Після прийняття Палатою громад, законопроект повинен бути схвалений Палатою лордів.

Нагадаємо, у понеділок, 28 жовтня, британський парламент провалив голосування за проведення дострокових виборів 12 грудня. В підтримку ініціативи глави уряду виступили 299 депутатів, проти були 70. Для схвалення необхідна була підтримка 434 депутатів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз погодив відстрочку по виходу Великобританії з ЄС (Brexit) до 31 січня 2020 року. Пізніше Джонсон погодився на відстрочку, назвавши її "небажаної".

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