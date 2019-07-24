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Джонсон официально сменил Мэй на посту премьера Британии

Новости » Политика    24.07.2019 - 18:19
Джонсон официально сменил Мэй на посту премьера Британии
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Для формального назначения Джонсон должен был получить просьбу от королевы сформировать новое правительство

Лидер консервативной партии Великобритании Борис Джонсон встретился с королевой Елизаветой II, которая назначила его на пост главы кабинета министров страны. Об этом сообщает издание Sky News.

Таким образом, Джонсон официально сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра.

Джонсон официально сменил Мэй на посту премьера Британии

Отметим, для формального назначения политик должен был получить просьбу от королевы сформировать новое правительство. Для этого кортеж Джонсона направился в Букингемский дворец. Сообщается, что по пути его машину остановили демонстранты организации Greenpeace, выстроившиеся в цепочку. Правоохранители оттеснили их с дороги, после чего кортеж продолжил путь.

Незадолго до встречи королевы с Джонсоном Букингемский дворец посетила Тереза Мэй. Елизавета II приняла ее отставку. После этого к королеве прибыл Джонсон, к которому та официально обратилась с просьбой сформировать кабинет министров.

Напомним, экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон победил на выборах лидера правящей британской Консервативной партии и станет новым премьер-министром Британии.

Как писало РБК-Украина ранее, Джонсон заявил, что его страна будет готова к Brexit до 31 октября 2019 года. По его словам, Великобритания будет готова выйти из Европейского союза с соглашением об условиях Brexit или без него.

Подчеркнем также, более десяти министров правительства Великобритании готовятся уйти в отставку в случае назначения Джонсона главой правительства.

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