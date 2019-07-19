У випадку обрання Джонсона прем'єром у відставку підуть понад 10 міністрів

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Серед тих, хто планує піти у відставку - екс-заступник Джонсона

Понад десять міністрів уряду Великобританії готуються піти у відставку наступного тижня у випадку призначення Бориса Джонсона прем'єр-міністром. Про це повідомляє The Sun.

Зокрема, йдеться про міністра фінансів Філіп Геммонда, міністра юстиції Девіда Гауке, міністра бізнесу Грега Кларка. Крім того, у списку тих, хто планує подати у відставку - міністр закордонних справ сер Алан Дункан, який був заступником Джонсона, та міністр освіти Енн Мільтон.

"Більше десятка міністрів готуються піти до моменту, коли Борис Джонсон стане прем'єр-міністром на наступному тижні", - пише видання.

Так, відставка міністрів позбавить главу уряду можливості зняти їх з посад як найбільш непримиренних опонентів Brexit без угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у відставку планують піти троє міністрів у разі, якщо главою уряду стане Борис Джонсон.

Як писало РБК-Україна раніше, дані опитування соціологічної служби YouGov свідчать, що екс-міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона вважають найсильнішим з кандидатів на пост лідера Консервативної партії і глави уряду після відставки Терези Мей.

Додамо також, Мей 6 червня взяла участь в останніх заходах в якості прем'єр-міністра Великобританії.