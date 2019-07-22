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У Британії завершилося голосування на виборах прем'єра

Новини » Політика    22.07.2019 - 23:09
У Британії завершилося голосування на виборах прем'єра
Фото: Борис Джонсон і Джеремі Хант (AFP 2019/Daniel Leal-Olivas)

Результати голосування оголосять завтра

У Великобританії члени Консервативної партії завершили голосування за нового лідера партії, який також стане премьер-министром країни. Про це повідомляє News18.

Члени Консервативної партії повинні були проголосувати за одного з двох кандидатів. На посаду претендують колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон і чинний глава МЗС Джеремі Хант.

Зараз ведеться підрахунок голосів. Для перемоги кандидату необхідно набрати більше 50% голосів. Ім'я переможця виборів оголосять завтра о 12:00 за місцевим часом. Після чого в середу королева Великобританії Єлизавета II прийме відставку Терези Мей.

Раніше повідомлялося, що в Британії в понеділок, 22 липня, проходить останній етап виборів лідера правлячої Консервативної партії і прем'єр-міністра країни.

Нагадаємо, що лідером передвиборної гонки в Британії є колишній мер Лондона Борис Джонсон. Джонсон здобув беззаперечну перемогу на усіх етапах голосування.

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