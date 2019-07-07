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Джонсон заявив, що Великобританія готова до Brexit 31 жовтня без угоди

Новини » Політика    07.07.2019 - 03:14
Джонсон заявив, що Великобританія готова до Brexit 31 жовтня без угоди
Фото: Борис Джонасон (flickr.com/nato)

Він підтвердив наміри вийти з ЄС 31 жовтня

Лідер виборчих перегонів за посади лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна буде готова до Brexit до 31 жовтня. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Sunday Telegraph.

Джонсон зазначив, що Великобританія готова піти з ЄС за угодою про умови Brexit або без неї.

"Ми в значній мірі були готові 29 березня. І ми будемо готові до 31 жовтня. І дуже важливо, щоб наші партнери це розуміли. Вони повинні дивитися в очі і думати: "Боже мій, ці британці дійсно збираються піти. І вони збираються піти на цих умовах", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що самовільний вихід Великобританії з Європейського союзу може коштувати бюджету країни 90 мільярдів фунтів стерлінгів. У доларовому еквіваленті ця сума складе 114 мільярдів.

Великобританія повинна покинути ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції Терези Мей. Вона пішла у відставку після того, як не змогла узгодити з британським парламентом угоду щодо Brexit. Також відомо, що 10 квітня Мей і лідери ЄС на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня.

 

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